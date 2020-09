Napoli, brilla ancora Osimhen. Secondo test amichevole e altra tripletta per l'attaccante

vedi letture

4-0 al Teramo senza i nazionali, in gol anche Lozano

(ANSA) - NAPOLI, 04 SET - Secondo test e seconda tripletta per Viktor Osimhen, l'uomo d'oro del mercato con i suoi 70 milioni e l'uomo d'oro del precampionato. Il nigeriano brilla anche nel test contro il Teramo, squadra di Lega pro, che il Napoli vince 4-0 con i tre gol del nuovo attaccante e la rete di Lozano. Senza i 13 nazionali europei, Gattuso prova ancora il 4-2-3-1 pensato proprio per valorizzare Osimhen, mettendogli alle spalle Politano, Younes, Lozano e affidando in avvio il centrocampo a Demme e Gaetano, mentre in difesa Koulibaly e Luperto fanno guardia a Ospina con Maicuit e Ghoulam terzini. Al via Osimhen va subito in gol, sfruttando su angolo un appoggio di testa di Lozano in area. Il Teramo reagisce con un paio di occasioni per Cianci, ma al 14' il Napoli raddoppia stavolta con Lozano che riceve da Politano e tira una botta vincente di destro. Gattuso chiede ordine e ragionamento alla squadra che deve metabolizzare il nuovo modulo, il Napoli controlla la gara e torna in gol al 16' della ripresa ancora con Osimhen: errore della difesa del Teramo e Younes conquista palla facendo l'assist che il nigeriano non sbaglia. Passano cinque minuti e arriva la tripletta di Osimhen che la prende dopo un rimpallo in area e sigla il 4-0. Nel finale tanti cambi ma l'impressione che la strada sia quella giusta, in particolare per l'attaccante che si sta abituando velocemente agli schemi di Gattuso. Il test di oggi chiude il ritiro estivo del Napoli che tornerà in città. L'11 agosto il prossimo test al San Paolo contro il Pescara. (ANSA).