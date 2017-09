Napoli, Bruscolotti: "In caso di mancati traguardi, Raiola porterà via Insigne"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Giuseppe Bruscolotti, bandiera del Napoli, è stato intervistato dai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, a cui ha rilasciato dichiarazioni su Lorenzo Insigne e sulle critiche ricevute per la prestazione contro la Spagna: "In questo marasma hanno voluto trovare un colpevole. Raiola è noto per le sue dichiarazioni, sicuramente è normale che ci siano società interessate a Maurizio Sarri. Sono sicuro che se il Napoli non dovesse arrivare a certi traguardi Raiola spingerà per portare Insigne in un grande club europeo"-