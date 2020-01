© foto di Alessandro Garofalo/Image Sport

Il Napoli cerca il gol numero 2000 al San paolo nella sua storia. Come riportato dal Corriere dello Sport di questa mattina gli azzurri sono a quota 1998 in Serie A e questa sera proveranno a raggiungere cifra tonda nella sfida contro la Fiorentina, cercando anche di recuperare in classifica, visto che non raccoglievano così pochi punti nelle prime 19 del campionato dal 2007/08, quando da neopromossi erano allenati da Reja.