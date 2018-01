Napoli, Callejon: "Sogniamo il titolo. Sarri? Mai dolce, vuole cattiveria"

Le sue parole a Premium Sport

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

José Maria Callejon ritorna al gol dopo oltre due mesi in campionato e nel post-partita di Napoli-Hellas Verona si è così espresso ai microfoni di Premium Sport: "Sapevamo che fosse difficile affrontare questa squadra. Nel primo tempo abbiamo giocato bene, con l'atteggiamento giusto, ma senza trovare il gol. Però poi è arrivato nella ripresa e va bene così. Scudetto? Siamo proprio come all'inizio: abbiamo cominciato bene in ritiro, abbiamo fatto bene il girone d'andata e continuiamo così. Ora ci riposiamo, poi torneremo più cattivi di prima. Sarri? Non è mai dolce, ci crede tanto e dobbiamo rispondere in campo. L'abbiamo fatto. Abbiamo tutti il sogno di restare lassù, portarci lo scudetto a casa. Speriamo. Reina? Mi ha sempre detto che devo stare sereno, mi aveva detto che il gol arriverà ed oggi è arrivato. Noi due parliamo tanto, per questo l'ho indicato dopo il gol".