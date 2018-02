Napoli, Callejon: "Vittoria per Ghoulam e Chiriches, siamo una famiglia"

Le sue parole a Sky Sport

José Maria Callejon, attaccante del Napoli, dopo il successo sulla Lazio ha parlato al microfono di Sky Sport: "Dedichiamo la vittoria a Ghoulam e Chiriches perché qui siamo una famiglia, lavoriamo tutti per un sogno che abbiamo in testa. Non era per niente facile oggi contro una squadra abilissima come la Lazio, poi la Juventus aveva vinto e ci aveva messo un po' di pressione. Ma abbiamo giocato bene e continuiamo così. Scudetto? A far la differenza saranno i piccoli dettagli, come la mentalità e la concentrazione. Dobbiamo chiederci cosa succede nei primi minuti, perché subiamo subito gol, e trovare poi la formula".