Napoli, cauto ottimismo per il recupero di Mertens

Dopo i test atletici di ieri, filtra un cauto ottimismo in casa Napoli per il recupero di Dries Mertens in vista della sfida contro la Lazio. Il giocatore non ha forzato ma ha svolto un lavoro specifico per testare il punto dolente. Se gli esami strumentali che potrebbero essere effettuati in giornata dimostreranno che la caviglia è integra, giocherà lui, altrimenti Sarri dovrà trovare un'alternativa. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.