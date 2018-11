Napoli, Cavani verso la panchina: cercherà di convincere Tuchel

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Matador verso la panchina per la fondamentale sfida di martedì sera al San Paolo. Questa l’indiscrezione lanciata dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, che spiega come al momento sono alte le possibilità di un Edinson Cavani inizialmente in panchina nel match contro la sua ex squadra. Secondo il quotidiano il giocatore vuole provare ad esserci e proverà nell’ultimo allenamento prima della gara a convincere il tecnico Tuchel di aver recuperato a pieno per guadagnarsi una maglia da titolare.