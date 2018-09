Napoli, Champions al San Paolo: via libera dalla Uefa

La UEFA ha concesso ieri una deroga al Napoli per la sostituzione dei sediolini in vista della sfida contro il Liverpool, che arriverà al San Paolo il 3 ottobre prossimo. E' arrivato dunque il via libera per giocare la Champions a Fuorigrotta dopo le perplessità e i timori delle ultime settimane. Starà al Comune di Napoli procedere con la sostituzione dei nuovi sediolini, che saranno di colore azzurro. A riportarlo è l'edizione odierna del quotidiano Il Mattino.