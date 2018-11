Napoli-Chievo Verona 0-0, il tabellino

Virtus Verona, Fresco assicura: "A Rimini per fare risultato"

Juve Stabia, Caserta: "Abbiamo sofferto, felice per la vittoria"

Virtus Entella, Diaw: "Puntiamo alla B, non ci nascondiamo"

Cuneo, Scazzola: "Gara difficile per via delle tante assenze"

Serie C, i risultati delle 20:30: vince il Catanzaro, pari per il Rende

Capuano assicura: "Io alla Casertana? Al momento non c'è nulla"

Rimini, Acori: "V. Verona in forma, ma anche noi siamo in crescita"

Paganese, De Sanzo: "Lodevole il carattere, ma in futuro pretendo di più"

Piacenza, Franzini: "Novanta minuti per cancellare la gara di Pistoia"

Novara, Ludi: "Per il Gozzano è la Partita. Ma anche per noi"

Monopoli, Scienza: "Entrambe le squadre non hanno ma mollato"

Viterbese, ag.Molinaro: “Felice per l’esordio, avanti così”

Ammoniti: Diawara, Mario Rui (N), Barba, Hetemaj (C)

CHIEVO (4-3-1-2) Sorrentino; Depaoli, Bani, Rossettini, Barba; Hetemaj, Radovanovic, Obi (65' Stepinski); Birsa; Meggiorini (75' Cacciatore), Pellissier (62' Kiyine). A disp: Semper, Seculin, Cesar, Tanasijevic, Burruchaga, Leris, Grubac, Djordjevic. All.: Domenico Di Carlo Arbitro: Daniele Chiffi (Padova)

NAPOLI (4-4-2) Karnezis; Malcuit, Raul Albiol, Koulibaly, Hysaj (74' Mario Rui) ; Callejon, Zielinski, Diawara (59' Allan), Ounas (58' Milik); Mertens, Insigne A disp: Meret, Ospina, Maksimovic, Luperto, Ghoulam, Rog, Hamsik, Ruiz. All.: Carlo Ancelotti

