Napoli chiude il ritiro con un pari: contro la Cremonese è 3-3

Era una amichevole estiva e nulla più, per il Napoli e la Cremonese era importante mettere benzina e minuti nelle gambe ma i 3500 tifosi presenti a Dimaro Folgarida - sede del ritiro dei campani - hanno alla fine applaudito un discreto spettacolo. 3-3 il risultato finale, con la formazione di Carlo Ancelotti capace di ribaltare la situazione ma raggiunta da una perla firmata Soddimo.

Le formazioni iniziali - C'è Milik dal 1' nell'attacco azzurro, alle sue spalle il trio composto da Callejon, Mertens e Insigne. Al centro della difesa è Chiriches a fare coppia con Manolas, presente dall'inizio anche Hysaj. La formazione di Rastelli risponde con Piccolo e Palombi schierati in attacco.

Vantaggio Cremonese - Il Napoli prova a sfruttare la superiorità tecnica, facendo girare la sfera ma senza trovare la via della conclusione verso la porta di Agazzi. Bastano 12', però, ai lombardi per segnare l'1-0 grazie a Mogos sugli sviluppi di un corner. L'immediata risposta è affidata a Chiriches che, con un tiro da fuori, chiama Agazzi alla deviazione in calcio d'angolo.

Insigne dal dischetto - I partenopei, però, faticano a creare e vengono bloccati dalle linee difensive avversarie. Poco prima della mezzora c'è la conclusione di Zielinski, terminata di poco a lato. Al 35' la svolta, grazie a Mertens che conquista il rigore trasformato poi da Insigne. Da lì si accende il Napoli per qualche secondo e Milik sfiora il sorpasso dopo una buona giocata in area, peccato che il tiro da buona posizione finisca sull'esterno della rete. La Cremonese risponde subito dopo, realizzando il secondo gol con Arini. Al 45' si rientra negli spogliatoi sull'1-2.

Girandola di cambi e pari di Verdi - Come ogni sfida amichevole, sono numerosi i cambi da una parte e dall'altra. Tra i partenopei fuori Hysaj, Manolas, Chiriches, Ghoulam, Zielinski e Mertens; dentro Malcuit, Maksimovic, Luperto, Mario Rui, Di Lorenzo e Verdi. Proprio quest'ultimo realizza il 2-2 con una botta da fuori, rendendo impossibile la parata ad Agazzi.

Sorpasso azzurro, poi la magia di Soddimo - Al 65' Ancelotti richiama in panchina Insigne e Milik, dentro Younes e Tutino mentre poco dopo Elmas fa l'esordio in maglia partenopea prendendo il posto di Malcuit. Al 69' arriva il terzo gol napoletano con Younes, poco dopo Soddimo decide di rubare la scena sorprendendo Meret da centrocampo: il calciatore della Cremonese vede il portiere fuori dai pali e lo beffa, poiché l'estremo difensore devia sulla traversa ma la sfera gli sbatte addosso per finire in rete.

Finisce 3-3 - Un pari importante per migliorare la condizione, per Ancelotti e Rastelli c'è ancora tanto lavoro da fare quando siamo a un mese dall'inizio del campionato.