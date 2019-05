Napoli, club premiato da Industria Felix: miglior impresa per Utile Netto

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Ssc Napoli continua a rappresentare un eccellenza sotto il punto di vista gestionale, ed ecco perchè il club di Aurelio De Laurentiis è stato "insignito con una Menzione di Bilancio al Premio Industria Felix come miglior impresa per Utile netto della regione Campania", come racconta lo stesso club partenopeo attraverso un Twitter.

Presso 'Città della Scienza' la Ssc Napoli è stata premiata insieme ad altri 50 club Imprese, un evento regionale di carattere nazionale che per la prima volta si è tenuto a Napoli in occasione della seconda edizione campana. Il club di De Laurentiis, dunque, insieme ad altre società è stato indicato come esempio da seguire all'interno del panorama regionale e nazionale.