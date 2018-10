Napoli, col Sassuolo riposa Milik: in attacco Mertens e Insigne

© foto di www.imagephotoagency.it

Ultime sulla formazione del Napoli. L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno non ha dubbi: ci sarà Dries Mertens, domani pomeriggio, al fianco di Lorenzo Insigne. Turno di riposo per Arek Milik, partito titolare in Champions contro il Liverpool. Questa una delle tante novità di formazione di Carlo Ancelotti in vista del Sassuolo.