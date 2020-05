Napoli, con Callejon sarà addio. Sono tre le big della Liga sullo spagnolo

José Maria Callejon non firmerà il rinnovo di contratto col Napoli. Lo spagnolo è destinato all'addio, come riporta La Gazzetta dello Sport che sottolinea come lo spagnolo abbia zero possibilità di restare. A lui - si legge - sono interessate Valencia, Siviglia e Atletico Madrid. Diversa la situazione per Mertens, che ancora riflette e su cui c'è il Chelsea. Lo spagnolo, a Napoli dal 2013 come il belga, è dunque pronto a ricominciare altrove.