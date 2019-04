© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Al centro della difesa in occasione del match di oggi contro il Chievo dovrebbe esserci Vlad Chiriches, al rientro dall'infortunio muscolare rimediato agli ottavi d'Europa League col Salisburgo. A riferirlo è La Gazzetta dello Sport, che sottolinea come si tratti di un test per il difensore romeno: se darà garanzie sul piano della condizione, potrebbe convincere Ancelotti a schierarlo anche contro l'Arsenal per ricorrere alla cosiddetta 'linea a tre e mezzo', con lui e Koulibaly al centro e Maksimovic da terzino destro. L'assetto Champions insomma.