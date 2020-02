vedi letture

Napoli, con l'Inter Gattuso pensa al tridente dei piccoletti

Il Napoli si prepara alla sfida di stasera contro l'Inter. Dopo la sconfitta rimediata tra le mura amiche contro il Lecce, Gattuso ha analizzato a lungo le scelte di formazione per il match di San Siro: una delle soluzioni che sembra pronto ad adottare il tecnico calabrese è quella di riportare Mertens al centro del tridente dal primo minuto. L'edizione di oggi de La Gazzetta dello Sport dà spazio proprio a questa soluzione, per il tecnico congeniale alla sfida contro i nerazzurri: Gattuso ha predisposto un tridente offensivo che ha fatto la storia del Napoli nel triennio sarriano. Callejon e Insigne dovrebbero essere sugli esterni, mentre al centro ritornerà, dal primo minuto, Dries Mertens. Lui, è una garanzia per osare, nonostante l’infortunio muscolare che l’ha tenuto fuori per oltre un mese.