© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non solo la contestazione con il coro “Meritiamo di più”. I tifosi del Napoli presenti oggi al Benito Stirpe hanno anche rifiutato le maglie che solitamente i calciatori azzurri, al termine delle partite in trasferta, lanciano loro dopo averli salutati. In particolare, come riporta TuttoNapoli, sarebbe stata rimandata indietro quella di José Maria Callejon, che proprio in occasione della vittoria dello Stirpe ha raggiunto quota 300 presenze coi partenopei. Lo spagnolo l'ha raccolta e, a testa bassa, ha poi preso la strada degli spogliatoi tra l'incredulità sua e di tutti i compagni, assai delusi dal trattamento riservato loro dal pubblico dopo l'eliminazione dall'Europa League.