Napoli, contro l'Empoli sfida da ex: 5 azzurri sono passati dalla Toscana

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sarà una vera e propria sfida tra ex quella di questa sera tra il Napoli e l'Empoli al San Paolo. Come riporta La Gazzetta dello Sport di questa mattina, Elseid Hysaj, Sebastiano Luperto, Mario Rui, Simone Verdi e Piotr Zielinski torneranno ad affrontare i toscani dopo aver vestito la maglia azzurra in passato e visto l'interessamento dei partenopei per Rade Krunic chissà che la collaborazione tra le due società non possa durare ancora.