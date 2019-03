Napoli, convocati per Salisburgo: out Koulibaly e Maksimovic

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Seduta mattutina per il Napoli al Centro Tecnico di Castel Volturno. Gli azzurri preparano il match contro il Salisburgo, ottavo di ritorno di Europa League in programma giovedì in Austria (ore 18.55). La squadra ha svolto attivazione a secco con l'ausilio di ostacoli. Successivamente torello e lavoro tecnico tattico. Chiusura con partitina con le quattro porte piccole. Non saranno del match Koulibaly e Maksimovic, squalificati.

Questi i convocati di Ancelotti per la sfida in terra austriaca:

Portieri: Meret, Ospina, Karnezis.

Difensori: Chiriches, Malcuit, Ghoulam, Luperto, Mario Rui, Hysaj.

Centrocampisti: Allan, Diawara, Zielinski, Fabian Ruiz, Verdi, Callejon, Ounas.

Attaccanti: Mertens, Insigne, Milik, Younes.