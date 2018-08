Napoli, De Magistris contro ADL: "Non ha investito nulla per il San Paolo"

© foto di Image Sport

Prosegue il botta e risposta tra il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, e il presidente del club azzurro, Aurelio De Laurentiis. Il primo cittadino partenopeo, attraverso l'edizione online de Il Mattino, ha detto: "Io rimango basito da alcune affermazioni di De Laurentiis: per diverso tempo ha detto con una frase colorita, che a me non piace, ma che dà un po’ il senso della cosa: 'Il San Paolo è un cesso'. Ebbene lui non ha fatto nulla per aggiustare il cesso, non ci ha messo, a differenza degli altri presidenti, nemmeno un euro, però ha trovato i soldi per fare altre operazioni (Bari). Sulla convenzione si era fatto un incontro, il giorno dopo ha cambiato idea. Non vuole la convenzione? Lo stadio è della città. La vendita? Non c’è mai stata un’offerta. Lo stadio nuovo? Lui si oppose: parliamo del nulla. Dovrebbe essere felice, come lo fa nei giorni pari, per i lavori del San Paolo".