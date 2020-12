Napoli, Demme parzialmente in gruppo, Koulibaly prosegue il recupero. Affaticamento per Malcuit

Seduta pomeridiana per il Napoli al Training Center. La squadra ha iniziato la sessione con attivazione tra palestra e campo, mentre successivamente il gruppo ha svolto torello e lavoro tecnico per reparti. Diego Demme ha svolto la prima parte di seduta con la squadra e di seguito lavoro personalizzato in palestra. Kalidou Koulibaly ha fatto terapia e poi lavoro in palestra seguendo la tabella personalizzata. Palestra per Malcuit che ha un affaticamento al polpaccio destro.