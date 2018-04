Napoli, Diawara: "Emozione inspiegabile. Lotteremo fino alla fine"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Amadou Diawara è il grande protagonista della gara del San Paolo. Il centrocampista del Napoli ha segnato il gol (prima rete in carriera) decisivo per la vittoria dei partenopei. A Sky Sport, parla così: "Emozione inspiegabile, sono molto contento per la vittoria della squadra, ringrazio compagni e allenatore per il sostegno. Svolta del campionato? Beh, questa è una vittoria importante. Non possiamo sbagliare nulla da qui fino all'ultima giornata. Io sto bene, mi alleno sempre al massimo. Ho giocato poco? Bisognerebbe chiederlo al mister".