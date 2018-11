Napoli, differenziato per Albiol e Mario Rui. Terapie per Verdi

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Seduta mattutina per il Napoli a Castel Volturno. Gli azzurri preparano il match contro l'Atalanta a Bergamo per il "monday night" della 14esima giornata di Serie A. La squadra in avvio ha svolto attivazione a secco.

Di seguito la rosa si è divisa in due gruppi che hanno svolto lavoro tattico e seduta tecnica in maniera alternata. Successivamente partitina a porte piccole. Poi coloro che sono andati in campo dall'inizio contro la Stella Rossa, hanno terminato la seduta. Gli altri uomini della rosa sono stati impegnati in esercitazioni al tiro.

Differenziato per Albiol e Mario Rui. Terapie per Verdi.