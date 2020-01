© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Allenamento mattutino per il Napoli di Gennaro Gattuso in vista del match del prossimo turno di Serie A in casa della Lazio. Per la compagine partenopea lavoro con la palla, sulla velocità e possesso palla. Sul fronte dei giocatori disponibili per la gara dell'Olimpico Kalidou Koulibaly ha svolto terapie e lavoro differenziato, mentre Faouzi Ghoulam solo terapie.