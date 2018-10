Napoli, differenziato per Ounas e Verdi

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Allenamento mattutino per il Napoli a Castelvolturno. Gli azzurri preparano il match contro l'Empoli al San Paolo per l'anticipo della 11esima giornata di Serie A, in programma venerdì alle ore 20.30. La squadra ha svolto riscalamento in avvio e attivazione con ostacoli. Successivamente lavoro sul possesso palla e partitina a porte piccole. Di seguito partita area-area. Chiusura con esercitazioni cross e tiri in porta. Differenziato per Ounas, Luperto e Verdi.