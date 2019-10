Napoli, distorsione al ginocchio per Allan. Manolas e Hysaj in gruppo

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo l'amarissimo pareggio contro l'Atalanta, il Napoli è tornato subito ad allenarsi in vista del match del weekend contro la Roma. Buone notizie per il rientro in gruppo sia di Kostas Manolas che di Elseid Hysaj, mentre gli accertamenti effettuati da Allan dopo l'infortunio di ieri sera "hanno evidenziato un trauma distorsivo del ginocchio destro con interessamento del tendine popliteo".