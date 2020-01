© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Napoli è tornato ad allenarsi a Castel Volturno oggi, con una nuova aggiunta al gruppo di infortunati di Gattuso: terapie per Maksimovic, lavoro personalizzato per Ghoulam e allenamento in palestra per Koulibaly. Palestra anche per Karnezis che ha subìto un trauma distorsivo alla caviglia destra durante l'allenamento di ieri.