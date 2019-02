© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nella rosa del Napoli è l'unico a non aver ancora giocato, causa l'infortunio al ginocchio rimediato a settembre. Vlad Chiriches è rientrato tra i convocati a partire dalla trasferta di Firenze, mentre domani scenderà in campo dall'inizio in occasione del match contro lo Zurigo. Carlo Ancelotti, tecnico azzurro, in conferenza ha infatti dichiarato sul turnover che attuerà in vista della sfida valida per il ritorno dei sedicesimi di Europa League: "Qualche giocatore fresco lo metterò, uno su tutti Chiriches che vi dico giocherà dall'inizio".