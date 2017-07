Napoli, domani la partenza per Monaco di Baviera: c'è l'Audi Cup

© foto di Federico Gaetano

Domani il Napoli partirà alla volta di Monaco di Baviera. La squadra azzurra infatti parteciperà all'Audi Cup e martedì 2 agosto affronterà l'Atletico Madrid poi il giorno dopo, una tra Liverpool e Bayern Monaco. Dopo queste due sfide la squadra si trasferirà in Inghilterra per l'amichevole contro il Bournemouth in programma il 6 agosto.