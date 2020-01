Nella giornata di ieri Diego Demme ha svolto le visite mediche e si attende soltanto l'ufficialità. Stanislav Lobotka, invece, sosterrà i test domani, sempre a Villa Stuart. Doppio colpo in arrivo e possibile presenza di entrambi domani all'Olimpico, in occasione di Lazio-Napoli, per cominciare a capire come giocare la squadra, in vista dell'inserimento la prossima settimana. A riportarlo è a Radio Kiss Kiss Napoli.