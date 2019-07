Napoli domina i campioni d'Europa: 3-0 al Liverpool nel segno di Insigne

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

I vice-campioni d'Italia battono i campioni d'Europa. E' solo calcio di luglio, chiaro, ma tante buone indicazioni sono arrivate in casa Napoli. Ad Edimburgo contro il Liverpool finisce 3-0 nel segno del capitano azzurro. Quel Lorenzo Insigne autore del primo gol, di tante ottime giocate, che mette lo zampino in ogni azione pericolosa. Anche sulle reti di Milik e Younes, arrivate rispettivamente a metà primo tempo e in apertura di ripresa. Da lì in avanti poche emozioni e tanta gestione da parte degli uomini di Carlo Ancelotti. Che può sorridere per le belle notizie, consapevole che si tratta solo di un'amichevole.