Napoli, dopo l'Arsenal subito a Verona. Domenica c'è il ChievoVerona

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Napoli non farà rientro in città dopo la trasferta di Londra: per motivi logistici, la società ha ritenuto di rinunciare alla tappa in Campania optando per un volo che dall'Inghilterra lo porterà direttamente a Verona, dove poi sarà impegnata contro il Chievo: lo rivela Radio Kiss Kiss Napoli.