Intervenuto ai microfoni di Canale 21, il medico sociale del Napoli Alfonso De Nicola ha commentato le condizioni di Ospina: "Ospina dopo la botta voleva continuare a giocare, io mi sono accertato che non avesse perso coscienza. Volevamo attendere la fine del primo tempo per suturare la ferita. Non ha mai perso coscienza, poi la perdita di sangue ha provato lo svenimento. L'emotività ha giocato un ruolo importante. Ora David resterà sotto osservazione alla clinica Pineta Grande. A fine partita ha voluto sapere il risultato ed ha sorriso quando gli è stato detto della vittoria del Napoli".