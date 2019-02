© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

In casa Napoli sarà scelta oggi, dopo la rifinitura a Castel Volturno, la formazione anti-Zurigo da Carlo Ancelotti. L’impressione è quella di un ampio turnover, riferisce l'edizione odierna de la Repubblica che sottolinea la conferma di Ospina in porta, mentre in difesa Koulibaly è diffidato e il tecnico dovrà decidere se schierarlo oppure no. Intanto è forte la candidatura di Luperto con Chiriches pronto a debuttare in corso d’opera. In mediana le fasce saranno affidate a Ounas e Verdi, al centro probabile l’impiego di Diawara. In attacco spazio alla coppia Mertens-Insigne, considerata la squalifica del capitano contro il Parma.