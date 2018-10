Dopo due finestre dedicate alla Nations League nella Lega D abbiamo il primo verdetto: la Georgia sale di un gradino con due partite d'anticipo. GRUPPO 1 Giochi fatti con la Georgia che ha vinto il girone con due turni d'anticipo. Il resto delle partite sarà utile solo per determinare...

Francia-Germania, le formazioni: c'è Matuidi. Scelte a sorpresa per Low

Barça, soluzione interna d'emergenza: Chumi in difesa con i big

Armenia-Macedonia finisce 4-0: crollano Pandev & co, Mkhitaryan gol

Barça, Vermaelen in scadenza. I guai fisici dell'ex Roma frenano il rinnovo

Fabregas e il Chelsea, storia al termine: per l'estate lo aspetta Simeone

Nations League, Lega C: Norvegia capolista, Slovenia ancora male

Germania, Low: "Deluso solo dal risultato, non meritavamo il ko"

Chelsea, 18 milioni a stagione per Hazard: firma vicina

Germania ko, la Bild in prima pagina: "Low, stavolta è andata male"

As celebra Griezmann: "La sua doppietta affossa la Germania"

"Cantera o cantera". Sport non lascia spazio al mercato del Barcellona

Germania, Low protesta: "Si vede chiaramente, su Matuidi non era rigore"

Il San Paolo viaggia verso il primo sold-out stagionale. Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport , sono già stati venduti oltre 30 mila biglietti per la gara di Champions League contro il PSG, che vedrà il ritorno di Edinson Cavani anche se come avversario. Si potrà superare quota 50 mila, scrive il quotidiano.

