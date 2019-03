© foto di Insidefoto/Image Sport

Il quotidiano Il Mattino fa il punto su Fabian Ruiz, centrocampista del Napoli colpito da influenza 'suina' una volta raggiunto il ritiro della nazionale spagnola. L'ex Betis si allenerà a casa sua nei prossimi giorni con una cyclette, poi mercoledì dovrebbe rientrare a Castel Volturno come era nei programmi iniziali tenendo conto che avrebbe dovuto esordire con la Roja. Ieri, puntuale, la telefonata di Carlo Ancelotti che già lunedì lo aveva sentito per autorizzarlo a restare a Siviglia per riposarsi dopo le dimissioni dalla struttura ospedaliera.