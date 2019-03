© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Fabian Ruiz il nuovo che avanza in casa Napoli. La Gazzetta dello Sport di questa mattina analizza la stagione dello spagnolo, con Ancelotti che lo ha messo al centro di tutto e il suo gioco in verticale può mandare in crisi la Juventus nella sfida del San Paolo di domani sera. Con la partenza di Hamsik ha conquistato le chiavi del centrocampo e il suo obiettivo è quello di diventare fondamentale come Xavi lo era sia al Barcellona che nella Nazionale spagnola.