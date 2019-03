© foto di Insidefoto/Image Sport

Ultime sugli infortunati in casa Napoli, in vista della ripresa del campionato e della trasferta dell'Olimpico di Roma contro i giallorossi. Fabiàn è un debilitato dopo l’influenza, non si allena a pieno regime ma c’è una situazione d’emergenza che non può essere ignorata. In questo contesto lo spagnolo, pur forzando un po’, dovrebbe scendere in campo contro la Roma. Insigne migliora dal punto di vista della tenuta e delle sensazioni, per il capitano non dovrebbero esserci problemi a rispondere presente.