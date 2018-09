Napoli, Fabian recuperato: a Genova partirà dalla panchina

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ottime notizie per il Napoli in vista della trasferta contro la Sampdoria. Oltre a Mario Rui, la squadra di Carlo Ancelotti recupera anche lo spagnolo Fabian Ruiz. Secondo quanto scrive La Gazzetta dello Sport nella sua edizione odierna, l'ex Betis - vittima di affaticamento muscolare - ha recuperato e dovrebbe andare almeno in panchina.