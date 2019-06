Napoli, Fabian Ruiz: "Che emozione il debutto con la Spagna"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Fabian Ruiz ha commentato sul proprio profilo Twitter ufficiale il debutto con la maglia della nazionale della Spagna: “Ieri è stato uno dei giorni più belli della mia carriera. Ho realizzato uno dei miei sogni debuttando con la Nazionale spagnola. Emozioni, gioia, orgoglio, tante emozioni in un giorno così importante per me. Grazie a tutti coloro che mi hanno supportato per arrivare qui. Grazie anche per i vostri messaggi”.