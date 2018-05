Napoli, Ferlaino: "Mancato scudetto sarebbe colpa del ko di Firenze"

© foto di TUTTOmercatoWEB.com

L'ex presidente del Napoli Corrado Ferlaino ha parlato a Il Mattino dell'ultima giornata di campionato e della lotta scudetto con la Juve: "Se non si vincerà lo Scudetto - perché io continuo a crederci a tre giornate dal termine, anche se la percentuale non va oltre il 10% - non sarà per il successo della Juve a Milano ma per la sconfitta del Napoli a Firenze", alcune delle parole dell'ex numero 1 azzurro.