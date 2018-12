© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Katia Ancelotti, figlia del tecnico del Napoli, ha parlato dalla città partenopea a Sportmediaset in vista della gara di Liverpool: “Mio padre è innamorato di questo posto, di questa città e di questa gente. La cosa mi ha stupito, papà è una persona riservata, ma questa città ha una magia che è riuscita a coinvolgerlo in modo speciale. Ho vissuto quattro finali di Champions, tre molto belle ed una un po’ meno. Il ricordo più bello per me è Atene 2007, è stata una rivincita. Il Liverpool è croce e delizia, ad Anfield ci giochiamo questa amichevole…(ride, ndr)”, le parole riportate da Tuttonapoli.net.