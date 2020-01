© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Sarà una partita particolare per Rino Gattuso e Patrick Cutrone quella che li vedrà di fronte, da avversari, domani sera al San Paolo nel match tra il Napoli e la Fiorentina. I due si ritroveranno dopo l'esperienza al Milan, con l'allenatore che puntava molto sull'attaccante, che La Gazzetta dello Sport definisce come "il suo figlioccio". Cutrone la sua esplosione nel Milan la deve a Vincenzo Montella, ma quando poi fu la volta di Rino il feeling nacque spontaneo. L’allenatore predilige i giocatori che danno tutto in campo e arrivò persino a cambiare sistema, passando al 4-4-2, per far giocare Cutrone accanto a Higuain.