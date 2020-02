vedi letture

Napoli, Formisano: "Nuova maglia a Dimaro. Prezzi stracciati con l'Inter per chi viene sempre"

Ospite delle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli, Alessandro Formisano, Head of Operations della SSC Napoli, ha affrontato diversi temi, a partire dalla maglia della prossima stagione: "La stiamo studiando insieme a Kappa. È già stata disegnata e decisa nelle varie declinazioni di colori. L'obiettivo è quella di poterla presentare a Dimaro, quindi bisogna dar tempo alle fabbriche di produrle. La maglia è un'espressione della squadra, della società, dell'amore per la città. Abbiamo una maglia 'District', relativa ai quartieri della città, che è stata pensata per essere simile alle altre, ma con la caratteristica della carta topografica dei quartieri della città".

I prezzi dei biglietti per Napoli-Inter.

"Sono in via di ufficializzazione. Per le curve gli abbonati compreranno il biglietto a 5 euro, mentre coloro che acquisteranno anche la partita con il Torino pagheranno 6-7 euro. Anche tutti gli altri prezzi sono bassi. Quello che voglio ricordare è che questa forma di premio per i tifosi consueti è riservata agli abbonati, che sono quelli che vengono sempre, ma anche a coloro che non sono abbonati, a cui basterà acquistare la gara di campionato casalinga più vicina per avere dei prezzi stracciati".