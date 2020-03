Napoli, Gattuso concede due giorni di riposo: lunedì la ripresa degli allenamenti

In virtù del turno di riposo che vivrà il Napoli per aver giocato già la scorsa settimana il ventiseiesimo turno di Serie A (che si completerà questo weekend con le partite rinviate), Gennaro Gattuso ha potuto concede due giorni di riposo alla sua squadra. Come comunicato dal club azzurro nel report della seduta mattutina, gli azzurri rifiateranno domani e domenica, per tornare ad allenarsi lunedì a Castel Volturno.