Napoli, Gattuso salta la conferenza dopo la vittoria sulla Samp

Vince il Napoli in rimonta sulla Sampdoria ed allunga la striscia di vittorie in campionato. Il tecnico Rino Gattuso è arrivato a fine match in conferenza stampa, affiancato dal capo della comunicazione del club Nicola Lombardo. Una volta appurata l'assenza dei giornalisti Rai, deputati alle domande in questo periodo in cui le conferenze si svolgono senza giornalisti, il tecnico ha abbandonato la sala senza rilasciare dichiarazioni.