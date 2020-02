© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Kalidou Koulibaly è pronto a tornare in campo dopo le ultime settimane di assenza causa infortunio. Contro il Lecce al San Paolo, Gattuso è pronto a mandarlo in campo al fianco di Manolas, con la speranza di essere più fortunato rispetto ai soli 4 minuti che lo ha potuto vedere in campo da quando è l'allenatore azzurro. Il momento del ritorno al fianco dei compagni è comunque tornato, anche se qualche dubbio sulla tenuta atletica c'è ancora visto il tanto tempo passato lontano dalle partite. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.