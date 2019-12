Napoli-Genk non sarà solo l'ultima, decisiva, sfida del girone di Champions League della formazione partenopea, ma anche l'occasione per celebrare, ancora una volta, Marek Hamsik. Prima del match, infatti, lo slovacco ex capitano del Napoli sarà premiato dalla società, per mano di un altro degli idoli del San Paolo Edy Reja, sul prato dell'impianto di Fuorigrotta.