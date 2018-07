Napoli, Ghoulam andrà in ritiro col resto della rosa

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Un intervento da programma, poi il ritiro col Napoli. È questo il futuro immediato di Faouzi Ghoulam, assicura Il Mattino. Dopo l'operazione di oggi, il terzino algerino partirà regolarmente col gruppo per il ritiro di Dimaro lunedì prossimo. Poi lì gli uomini dello staff medico, coordinati dal dottor De Nicola, decideranno se il terzino potrà già allenarsi a pieno ritmo o ci sarà bisogno di un po' di lavoro differenziato, magari in palestra per continuare l'attività di rafforzamento muscolare.