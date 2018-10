Napoli, Ghoulam convocato ma ancora ai box: un mese per il campo

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il prossimo due novembre sarà una data speciale per Faouzi Ghoulam: un anno dal suo infortunio. Il terzino algerino è tornato tra i convocati del Napoli per il match contro la Roma ed è stato celebrato da Kalidou Koulibaly, quasi 365 giorni dopo. Stando a quanto riportato da Il Mattino, però, è ancora presto per vederlo in campo. Sebbene sia entrato nell'elenco di Carlo Ancelotti, l'ex Saint-Etienne non è ancora nella miglior condizione. O, meglio, non è ancora nella condizione per scendere in campo e giocare. Per vederlo sul terreno di gioco - si legge - bisognerà attendere ancora un mesetto. Almeno. Probabile dunque che lo si vedrà dal primo minuto non prima del mese di dicembre.