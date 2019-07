© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

In passato ha ammesso che Napoli a sta bene perché l'affetto ricevuto somiglia a quello della sua gente. Faouzi Ghoulam è atteso ora dalla stagione del rilancio e, direttamente dal ritiro di Dimaro Folgarida, ha reso felice un tifoso partenopeo presente nella provincia di Trento per seguire i primi allenamenti della truppa di Carlo Ancelotti.

Il sostenitore in questione ha scritto al terzino algerino attraverso Twitter, lamentandosi del fatto che non riuscisse a farsi autografare la maglia in occasione del suo compleanno, malgrado fosse in quel di Dimaro. E così, col cuore d'oro, l'ex Saint-Etienne gli ha dato appuntamento all'esterno dell'Hotel Rosatti, poco prima dell'allenamento, per soddisfare la sua richiesta.